Un traspié inesperado que mostró las piezas a ajustar

El bombazo de Florentín fue casi una anécdota en una noche donde a River no le salió nada y en la que mostró una defensa que no defendió.

Es habitual que el partido "del medio" entre dos objetivos principales resulte difícil de afrontar. Con la goleada de la Supercopa ante Racing fresca y el Superclásico que se viene en seis días, el choque ante Argentinos representaba una incomodidad en el calendario y lo fue en el Monumental, con una derrota que se explica desde la falta de efectividad en el área rival y la inseguridad de la propia.

Entre las cuestiones más llamativas de la noche, la posesión insulsa de River rankea alto: la estadística de Opta marca que tuvo el 65% del manejo de la pelota y una precisión en los pases del 80%, aunque en la mayor parte ocurrió lejos del arco de Chaves. En resumen, podría decirse que el equipo de Gallardo intentó defenderse con la pelota, pero tampoco fue eficaz, más allá del bombazo out of context de Florentín en el minuto 91.

A menos de una semana del choque ante el histórico rival, que viene de meter siete goles en el José Amalfitani, el Muñeco debe llevarse la preocupación de una defensa que no defendió. Porque Armani, habituado a tapar mano a mano, debió aparecer en tres oportunidades y todas ellas generadas por nuevas desatenciones de la última línea, que evocaron a aquella caída 0-3 con Palmeiras.

River deberá acostumbrarse a la ausencia de Pinola, ordenador en base a su experiencia. Díaz perdió más de lo que ganó, Rojas directamente no salió a jugar el segundo tiempo y Martínez estuvo muy lejos de ser aquel que, desde Defensa y Justicia, se ganó la chance de volver. Con la vieja fórmula del pelotazo al 9 y el segundo delantero que se cruza en diagonal llegaron todas y cada una de las chances del Bicho que el arquero se encargó de detener.

Entre lo poco positivo cabe destacar el regreso de un baluarte defensivo como Maidana, que no lució pero cumplió con su tarea de reorganizar una parte del caos. Tal vez, eso y su experiencia alcance para que el domingo en La Bombonera no se repitan errores que, si Boca mantiene lo hecho ante Vélez, no perdonará.