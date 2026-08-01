Un solo paso separa a Ayman Hussein de una nueva experiencia profesional

El delantero internacional iraquí Aymen Hussein se prepara para vivir una nueva aventura profesional en Asia Central, después de quedar a pocos pasos de vestir la camiseta del Pakhtakor uzbeko, tras alcanzarse los acuerdos definitivos entre ambas partes durante el actual mercado de fichajes de verano.

Se espera que el capitán de la selección de Irak aterrice en la capital, Taskent, el próximo sábado, para someterse al reconocimiento médico obligatorio y estampar la firma oficial en el documento del traspaso que lo vinculará al histórico club uzbeko.

Este paso llega después de que Aymen Hussein concluyera la temporada 2025-2026 con el club iraquí Al-Karma, ya que decidió trasladarse a un nuevo destino en el extranjero para continuar su carrera profesional lejos de la liga local.

El goleador iraquí había recibido durante el periodo pasado múltiples tentaciones de clubes locales, encabezados por el Al-Quwa Al-Jawiya y el Erbil, además de otras ofertas de equipos de la Liga Premier iraquí, aunque prefirió rechazarlas todas en favor de la experiencia en el extranjero.

Con la conclusión de este acuerdo, Aymen Hussein se sumará a la lista de jugadores iraquíes que han representado al Pakhtakor a lo largo de su historia, convirtiéndose en el tercero de esta serie después de Bashar Resan y Zaid Tahseen, quienes ya vistieron los colores del gigante uzbeko.

Este traspaso se considera una valiosa oportunidad para el delantero iraquí de demostrar su valía en un entorno competitivo diferente y de contribuir a las aspiraciones del Pakhtakor tanto en el ámbito local como en el continental durante la próxima temporada.