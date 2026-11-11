¿Un salvavidas para el Real Madrid? El Arsenal reactiva su interés por Vinicius Junior

El nombre del brasileño Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, ha vuelto al centro de los intereses del Arsenal, en un giro que podría dar al conjunto blanco la oportunidad de replantearse el futuro de uno de sus jugadores más destacados, después de que el rendimiento del futbolista haya caído de forma llamativa durante la presente temporada.

El periodista español Josep Pedrerol reveló, a través del programa «El Chiringuito», que el Arsenal está interesado en fichar a Vinícius y estudia la posibilidad de moverse para incorporarlo, aunque se enfrenta a un obstáculo económico relacionado con el tope salarial, lo que podría obligarlo a vender a varios de sus jugadores para liberar el margen financiero necesario para cerrar la operación.

Pedrerol insistió en que la directiva del Real Madrid no ha recibido ninguna oferta oficial hasta el momento, y que tampoco hay garantías sobre el deseo del jugador de abandonar el Santiago Bernabéu, ya sea en enero o el próximo verano.

Un interés antiguo que no se concretó por la renovación

El interés del Arsenal por Vinícius no es algo reciente, pues el club inglés ya se movió con fuerza para intentar incorporarlo el pasado verano, cuando las negociaciones para renovar su contrato con el Real Madrid estaban estancadas.

Informaciones del pasado agosto revelaron que el club había colocado al jugador brasileño en lo más alto de sus prioridades para reforzar el ataque, e incluso el director deportivo Andrea Berta realizó contactos con el entorno del futbolista, mientras que los representantes del club trasladaron a Vinícius un mensaje según el cual el proyecto que dirige Mikel Arteta podía girar en torno a él.

El diario español «As» fue más allá, al asegurar que Arteta asumió personalmente la dirección de la operación e informó al jugador de su importancia en el proyecto del Arsenal, que estaba dispuesto a presentar una oferta cuyo valor podría alcanzar los 150 millones de euros.

Sin embargo, el Real Madrid puso fin a la polémica el pasado 6 de agosto, al anunciar la renovación del contrato de Vinícius hasta junio de 2032, cerrando así la puerta a su posible salida y poniendo fin a una de las historias de fichajes más destacadas del verano.

¿Se equivocó el Real Madrid al aferrarse a Vinícius?

La paradoja es que la renovación del contrato no vino seguida de la esperada mejora en el rendimiento del jugador, sino que Vinícius atraviesa un periodo muy complicado, después de que su eficacia ofensiva haya disminuido y haya perdido buena parte de su habitual capacidad para el regate y para marcar diferencias, convirtiéndose en el centro de interrogantes y críticas sobre hasta qué punto merece el lugar que ocupa dentro del equipo.

La comparación con el recién llegado Yan Diomandé aumentó la dificultad de la situación del brasileño, después de que el extremo marfileño ofreciera un gran nivel, aprovechando la ausencia de Vinícius por sanción, y lograra marcar y asistir en goles, postulándose con fuerza como competidor por el puesto de extremo izquierdo.

¿Una oportunidad para salvar la situación o solo un interés?

El interés del Arsenal podría representar una oportunidad para que el Real Madrid reevalúe el futuro de Vinícius, especialmente si continúa el descenso de su rendimiento y se mantiene el brillo de Diomandé, aunque el camino hacia la operación no será fácil.

Además de la necesaria aprobación del Real Madrid y del jugador, el Arsenal se enfrenta a un problema económico que podría obligarlo a sacrificar a algunos de sus elementos, según Pedrerol, quien señaló que el club necesita vender jugadores para liberar margen en el tope salarial.