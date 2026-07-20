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Un puñetazo en el cuello... El asistente de Scaloni agrede a una estrella de la selección española

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
D. Olmo
R. Ayala
España
Argentina

Tras ganar el Mundial 2026, la celebración de España mostró cómo Argentina asimiló mal la derrota.

Según «Sport», Roberto Fabián Ayala, ayudante de Lionel Scaloni, discutió con Dani Olmo durante la celebración.

Todo ocurrió tras el altercado entre Paredes y Eric García. 

Al acercarse, Olmo topó con Ayala, defensa famoso por su estilo combativo.

Al principio pareció que el asistente de Scaloni intentaba alejar a Olmo, pero sorprendió a todos propinándole un puñetazo en el cuello.

García, conmocionado, empujó a Ayala.

El incidente empaña la imagen de Ayala, conocido por su comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo.

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