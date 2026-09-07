"Un plan marroquí sospechoso": ataque senegalés contra Regragui

Un portal senegalés lanzó un duro ataque contra Walid Regragui, exdirector técnico de la selección de Marruecos, acusándolo de intentar influir en la opinión pública antes de que se resuelva el destino de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, en el caso que se dirime ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El portal SeneNews publicó un informe titulado: «Final de la Copa Africana de Naciones 2025: los planes sospechosos de Walid Regragui contra Senegal antes del veredicto del Tribunal Deportivo», en el que criticó las frecuentes apariciones mediáticas del entrenador marroquí durante el último periodo, al considerar que Regragui busca librar «otra batalla contra Senegal» a través de los medios de comunicación.

El informe señaló que Regragui apareció recientemente en un pódcast a través de un medio digital marroquí, antes de intervenir en el programa «Canal Football Club», aprovechando su trabajo actual como analista en el canal «Canal+». El portal senegalés consideró que estas declaraciones tienen como objetivo consolidar la idea de que Marruecos era la parte con más derecho a coronarse con el título continental.

El portal senegalés añadió que Regragui, mediante sus frecuentes referencias a los sucesos de la final, al entrenador senegalés Pape Thiaw y a las actitudes del bando senegalés, contribuye a «configurar una determinada imagen del partido antes de que el Tribunal Deportivo emita su decisión final».

Acusan a Regragui de «fabricar un relato»

El portal senegalés sostuvo que las repetidas apariciones de Regragui representan una estrategia para influir en la opinión pública, al considerar que el entrenador marroquí intenta lograr lo que describió como una «victoria en la opinión pública» después de que el partido quedara resuelto sobre el terreno de juego.

Asimismo, el portal criticó que Regragui goce de un amplio espacio mediático en comparación con el entrenador senegalés Pape Thiaw, señalando que su nuevo trabajo con «Canal+» le otorga una gran plataforma para exponer el punto de vista marroquí sobre los sucesos de la final.

En contrapartida, el informe recordó declaraciones anteriores de Regragui antes del partido, cuando llamó a la afición marroquí a lanzar silbidos contra la selección senegalesa y a apoyar a la selección de su país, al considerar que ese llamamiento contribuyó a elevar la tensión del ambiente que rodeó a la final.

¿Qué ocurrió en la final?

La selección de Senegal había vencido a Marruecos por 1-0 tras la prórroga en el partido que se disputó en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat el 18 de enero de 2026, con un gol anotado por Pape Gueye al comienzo de la prórroga.

La final vivió una gran crisis después de que el árbitro señalara un penalti a favor de Marruecos en los últimos minutos del tiempo reglamentario tras recurrir a la tecnología del videoarbitraje (VAR), antes de que Édouard Mendy detuviera el disparo de Brahim Díaz y el encuentro se prolongara hasta la prórroga.

Una decisión sin precedentes

El expediente evolucionó de forma sorpresiva en marzo de 2026, después de que la comisión de apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol decidiera anular la resolución del comité de disciplina y considerar a la selección de Senegal perdedora de la final por retirada, adoptando el resultado del partido de 3-0 a favor de Marruecos, basándose en el artículo 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

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Esto ocurrió tras el recurso de la Real Federación Marroquí de Fútbol contra la resolución del comité de disciplina, que en enero había impuesto sanciones a la Federación Senegalesa y a varios jugadores y responsables, y que también suspendió a Pape Thiaw, entrenador de Senegal, por cinco partidos oficiales y le impuso una multa de 100.000 dólares por una conducta que consideró contraria al espíritu deportivo, a la integridad y perjudicial para la imagen del fútbol.

Senegal recurre al TAS

La Federación Senegalesa rechazó la decisión y presentó oficialmente un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo el 25 de marzo de 2026 contra la Confederación Africana y la Real Federación Marroquí de Fútbol, exigiendo la anulación de la decisión de la CAF y que se considere a Senegal ganador de la Copa Africana de Naciones 2025.

El 24 de julio de 2026, el Tribunal Deportivo anunció que fijaba el 8 de octubre de 2026 como fecha para la audiencia del caso en su sede en la ciudad suiza de Lausana.

Por lo tanto, el caso aún no se ha resuelto definitivamente, pese a la decisión de la comisión de apelaciones de la CAF de coronar administrativamente a Marruecos.

Y mientras el fútbol africano espera la última palabra del TAS, el portal senegalés considera que los movimientos mediáticos de Regragui se enmarcan en un intento de influir en la opinión pública, en tanto que el bando marroquí insiste en que la decisión de la CAF restituyó el valor de su posición en el caso.

Al final, la última palabra la tiene el Tribunal Deportivo, que determinará el destino de una de las finales más polémicas de la Copa Africana de Naciones en los últimos años.

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