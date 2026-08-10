La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol ha dado un paso enorme para consolidar la tecnología del vídeo con la creación de la plataforma Clear Line, una especie de guía a través de la cual cualquier persona podrá saber cómo y cuándo debe intervenir el árbitro asistente de vídeo.

El diario As señaló que la plataforma Clear Line ya está en uso y que resume las situaciones, las jugadas, los procedimientos y los criterios que deben aplicarse para comprender el mecanismo de utilización de la tecnología del vídeo, que genera tanta polémica.

Roberto Rosetti, presidente del comité de árbitros de la UEFA, declaró: "La pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo debe intervenir el árbitro asistente de vídeo? Ese es el tema principal. Nadie sabe cuándo debe hacerlo".

Y continuó: "Nos hemos basado en nuestra experiencia de cerca de 8 años, en los distintos casos del VAR y en más de 100 jugadas claras, y hemos creado Clear Line. Es un documento en el que explicamos cuándo y cómo debe intervenir el árbitro asistente de vídeo, y ha sido elaborado para que todos puedan tener una línea clara. No está pensado solo para los árbitros, sino para el fútbol. Está dirigido también a jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas".

Rosetti considera que era necesario asentar las bases del VAR sobre un sistema capaz de regularlo todo.

Por su parte, Velasco Carballo, también responsable en la Unión Europea de Fútbol, analiza cómo se utiliza esta herramienta revolucionaria y afirma: "Esta no es una página web para árbitros, ni es una página web diseñada para organizaciones de árbitros".

Y añadió: "Esta es una página web creada para explicar nuestros principios básicos a cualquier persona. Es el espacio al que nos gustaría que se recurriera después de un partido de la Champions League para comparar las situaciones con las jugadas que hay en la biblioteca".

Y destacó: "Es una página web destinada a los clubes, los jugadores y los aficionados. En algunos textos pueden encontrarse expresiones que quizá sean muy coloquiales, y no propias de la terminología arbitral, pero lo hemos hecho a propósito".

A partir de la temporada 2026-2027, la Unión Europea de Fútbol se atendrá a esta guía de forma estricta, lo que permitirá que la tecnología del vídeo sea menos intervencionista y más precisa en sus intervenciones, es decir, que se centre en mayor medida en los errores graves y evidentes, y no en los errores mínimos y pequeños.