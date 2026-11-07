El fichaje de la joven promesa JJ Gabriel, de 16 años, del Manchester United al Real Madrid se enfrenta a un obstáculo relacionado con su imposibilidad de participar en la Champions League juvenil durante la presente temporada, pese a haber viajado a España de cara a cerrar la operación.

Gabriel pasó a estar en condiciones de abandonar Old Trafford tras cumplir los 16 años el mes pasado, aprovechando su pasaporte chipriota, que le permite sortear las restricciones de fichajes vinculadas a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

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Pero el diario británico "The Sun" informó este sábado de que el Real Madrid no está satisfecho con la imposibilidad de que el jugador participe en la Champions League juvenil, después de que ya haya disputado la competición con el Manchester United y haya marcado un triplete, lo que le impedirá jugar con el club español en el torneo durante el resto de la temporada.

El Real Madrid planeaba incorporar al joven delantero a su filial, pero la imposibilidad de aprovecharlo en el torneo europeo representa un obstáculo importante en los cálculos del club, pese a que se mantienen las previsiones de que la operación se cierre, lo que otorgaría al Manchester United una compensación económica estimada en unas 350.000 libras esterlinas.

Gabriel había revelado recientemente al diario español "Marca" su gran ambición, al declarar: "Mi sueño es ganar el Balón de Oro", después de haber empezado ya a entrenar en Madrid.

Petición rechazada

El jugador dio la sorpresa el pasado mes de septiembre, cuando comunicó a los responsables del Manchester United su deseo de marcharse y presentó una notificación oficial de su intención de abandonar el club, pese a haberse incorporado a sus filas a los 11 años.

La familia del jugador había pedido que disputara 20 minutos con el Manchester United durante el enfrentamiento ante el Qarabag azerí en la Champions League, pero el entrenador Michael Carrick no atendió la petición, antes de que Gabriel se viera obligado a entrenar en solitario, tras anunciar su deseo de marcharse.

El diario "The Sun" añadió que el jugador reclamó un salario anual de 7 cifras durante las conversaciones que mantuvo con el Bayern Múnich, y que también fue objeto de interés por parte del Barcelona.