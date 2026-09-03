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Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Un nombre extraño: Mohamed Salah recibe a su tercer hijo

M. Salah
Trabzonspor vs Geir Olav Garli
Trabzonspor
Geir Olav Garli
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Egipto
Turquía

El presidente del Trabzonspor anuncia la grata sorpresa: la hermana de Salah revela el nombre del recién nacido

El egipcio Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor, recibió a su tercer hijo, tras viajar desde Turquía a Inglaterra para estar junto a su esposa.

Erdogan Dogan, presidente del Trabzonspor, declaró a la red 61saat, especializada en noticias del club turco, en las primeras horas de la mañana de este jueves: "Después del partido contra el Amed, viajé al extranjero acompañado de Mohamed Salah y André Onana. Ambos recibieron un nuevo hijo: Salah tuvo un niño, mientras que Onana tuvo gemelos. Felicito a sus familias y a sus esposas".

Por su parte, Rabab Salah, hermana del capitán de la selección de Egipto, confirmó la noticia y reveló el nombre del recién nacido.

Rabab dijo a través de su cuenta en Facebook que Salah puso el nombre de "Lil" a su nuevo hijo.

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TRS
Geir Olav Garli crest
Geir Olav Garli
GEN

El nombre resultó extraño para los egipcios, tal y como se reflejó en los comentarios a través de las distintas plataformas de redes sociales.

Este es el tercer hijo de Salah, después de sus dos hijas Meca y Kayan.

La situación de Salah se ha vuelto incierta de cara a su participación en el partido del Trabzonspor contra el Gençlerbirliği el próximo domingo, correspondiente a la cuarta jornada de la liga turca, tras su viaje a Inglaterra durante las últimas horas.

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Salah se incorporó al Trabzonspor este verano en un traspaso libre, tras 9 años en el Liverpool, durante los cuales conquistó varios títulos en Inglaterra y Europa.

Sin embargo, el inicio de la estrella egipcia con el equipo turco no ha sido bueno, ya que sumó solo 4 puntos en los primeros 3 partidos de la liga local, situándose en el puesto 11.

El Trabzonspor también fracasó en su clasificación para la fase final de la Europa League, tras perder en las eliminatorias ante el Ferencváros húngaro, quedándose con la participación en el torneo de menor rango, la Conference League.

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