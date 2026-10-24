Un mensaje en árabe de Hamza Abdelkarim enciende el ambiente del Clásico

Los aficionados de todo el mundo esperan con impaciencia el inicio del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, un partido que verá competencia hasta en los más mínimos detalles, entre ellos un gesto especial cuyo protagonista será el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim.

Según el diario español "Sport", Hamza lucirá unas botas diseñadas especialmente para el Clásico que llevan un mensaje en árabe que refleja su entusiasmo por disputar su primer gran duelo ante el conjunto blanco: "Aquí empieza la historia".

El diario señaló que esta frase tiene un gran valor simbólico para un jugador que se ha ganado con fuerza un sitio en el primer equipo del Barcelona y que aspira a seguir escribiendo su propia historia con el club catalán.

Asimismo, explicó que Hamza, convertido en una de las promesas más destacadas del fútbol egipcio, tendrá la oportunidad de estar sobre el terreno de juego en uno de los partidos más importantes del mundo.

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"Sport" reveló que el centrocampista español Gavi, conocido por su carácter competitivo, lucirá unas botas con una frase que resume a la perfección su visión del fútbol: "El 100% no basta".

En cuanto al extremo alemán Karim Adeyemi, ha elegido un mensaje en inglés que significa "Para esto vine", en una clara declaración de sus ambiciones antes de disputar su primer gran duelo ante el Real Madrid.

Por su parte, Xavi Espart quiso evocar sus raíces con una frase en catalán que significa "El sueño continúa", mientras que Juan García optó por un mensaje más directo: "Misión número 1: ganar".