Kylian Mbappé aún puede ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra.

El jugador del Real Madrid buscará, en el partido por el tercer puesto, lograr dos objetivos: la medalla de bronce para Francia y el título de máximo goleador.

Actualmente está empatado con Lionel Messi, con 8 goles cada uno, pero el argentino lidera por ahora gracias a sus 4 asistencias frente a las 3 del francés.

Según el diario «AS», el partido por el tercer puesto es su gran oportunidad para liderar la tabla de goleadores y añadir un nuevo título a su palmarés, tras ganar la Bota de Oro en 2022.

Nadie ha sido máximo goleador en dos Mundiales distintos, así que Mbappé podría hacer historia.

Messi, que nunca la ha logrado, y Harry Kane —actual poseedor de seis tantos—, quien ya la obtuvo en Rusia 2018, completan la lucha.

Además, Mbappé acecha a Messi en la lista de máximos goleadores históricos del Mundial.

El capitán argentino suma 21 goles en seis Mundiales, uno más que Mbappé.