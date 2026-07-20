Un logro excepcional: la estrella española supera a Messi y Di María

La conquista del título de la Copa del Mundo de 2026 por parte de la selección española no fue solo un logro colectivo que devolvió a «La Roja» a la cima del fútbol mundial por segunda vez en su historia, Además, la estrella Álex Baína hizo historia al convertirse en el primer jugador en ganar tres grandes torneos internacionales consecutivos.

La victoria de España en el Mundial 2026 no solo significó su segundo título, sino que también consolidó el legado de Álex Baína, centrocampista del Atlético de Madrid, al convertirse en el primer jugador en ganar de forma consecutiva la Eurocopa, la medalla de oro olímpica y el Mundial.

Ningún otro jugador lo había conseguido de forma consecutiva, lo que hace único el récord de Baína. El secreto está en la palabra «consecutivo»: todo empezó en verano de 2024, cuando Baína ganó la Eurocopa con la absoluta en Alemania, dirigido por Luis de la Fuente.

Semanas después se unió a la selección olímpica de Santi Denia y ganó la medalla de oro en París 2024, un éxito logrado solo una vez antes en el fútbol español.

Dos años después, en 2026, cerró la tripleta al ganar el Mundial de Estados Unidos con la absoluta, logrando tres títulos internacionales en solo dos años, según Marca.

Solo se acercaron a él los argentinos Lionel Messi y Ángel Di María, oro en Pekín 2008, y después ganaron el Mundial 2022 y las Copas América 2021 y 2024.

La diferencia es que Messi y Di María no los obtuvieron de forma consecutiva, pues entre sus triunfos pasaron años y varias generaciones de jugadores.

En cambio, Baína obtuvo la Eurocopa, la medalla de oro y, por último, la Copa del Mundo, en apenas dos años. Es el primer futbolista de la historia y el primer europeo en conseguirlo de forma consecutiva, un récord que marca un nuevo hito en el deporte.