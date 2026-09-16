Las declaraciones del célebre presentador Josep Pedrerol, conductor del programa "El Chiringuito", han generado una amplia polémica en España, después de que abordara los orígenes de la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, durante su debate sobre la controversia de la camiseta de apoyo a Ceuta, antes de salir a asegurar que se trató de un "lapsus" y presentar una disculpa oficial.

La chispa de la polémica: la camiseta "Somos Caballa"

El incidente se remonta al pasado martes, durante los actos previos al partido entre el Elche y el Real Madrid en el estadio Martínez Valero, y en medio de la persistente crisis migratoria en Ceuta, cuando los jugadores de ambos equipos vistieron camisetas con la leyenda "Somos Caballa" en una iniciativa impulsada por la empresa AVE para mostrar apoyo a los habitantes de la ciudad.

Sin embargo, y como es sabido, tres jugadores del Real Madrid optaron por no participar en la iniciativa y ocultaron el mensaje: se trata de Vinicius, Mbappé y Konaté, lo que abrió un largo debate durante horas en la radio y la televisión sobre la postura ética de los jugadores.

Y tras justificar la posición de los tres jugadores del Real Madrid, Pedrerol desvió repentinamente el foco hacia el Barcelona y reclamó al club catalán su participación en la campaña, y mencionó el nombre de Lamine Yamal preguntándose: "¿No se la pondría para evitar poner a Lamine en una situación incómoda?".

Después, el presentador fue más allá con una frase que aumentó la intensidad de la polémica, al decir en directo: "Lamine es de origen marroquí, aunque juega para España".

Disculpa y justificación: "un lapsus"

A raíz del gran revuelo, Pedrerol salió el miércoles a justificarse y presentar una disculpa a través de Ràdio Catalunya, para Francesc Garriga, diciendo: "Fue un lapsus; olvidé mencionar su origen marroquí, porque su padre es de origen marroquí".

Y añadió, aclarando su punto de vista: "Pero lo que quiero decir es que todos coincidimos en que Lamine Yamal atraviesa una situación más complicada. ¿Crees que el Real Madrid actúa correctamente involucrando a todos los jugadores, o que comete un error? No estoy seguro de si actúan correctamente; han puesto a los jugadores del Real Madrid en una situación muy difícil, mientras que el Barcelona ha evitado esta situación".

El conductor de "El Chiringuito" continuó con su crítica a la forma en que se involucró a los jugadores en un asunto social y político, al decir: "No sé quién actuó bien o mal, pero que la empresa obligue a los jugadores a aceptar esta situación es un error por parte del club, ya que difundirlo e involucrar a los jugadores en ello constituye un grave error".

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Pedrerol concluyó sus declaraciones subrayando que la decisión debe tomarse de forma interna: "Es solo una frase, sí, pero una camiseta debe debatirse y dialogarse para determinar si va a causar una ofensa o no".