Las declaraciones del célebre presentador Josep Pedrerol, conductor del programa "El Chiringuito", provocaron una gran polémica en España, después de que hiciera referencia a los orígenes de la estrella del Barcelona Lamine Yamal durante su debate sobre la crisis de la camiseta de apoyo a Ceuta, antes de salir a afirmar que se trató de un "lapsus" y presentar una disculpa oficial.

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La chispa de la polémica: la camiseta "Somos Caballa"

El suceso se remonta al pasado martes, durante los actos previos al partido entre el Elche y el Real Madrid en el estadio Martínez Valero y, en plena crisis migratoria persistente en Ceuta, los jugadores de ambos equipos vistieron camisetas en las que se leía "Somos Caballa", en una iniciativa impulsada por la empresa AVE para mostrar apoyo a los habitantes de la ciudad.

Sin embargo, y como es sabido, tres jugadores del Real Madrid optaron por no participar en la iniciativa y ocultaron el mensaje: se trata de Vinícius, Mbappé y Konaté, lo que abrió un largo debate durante horas en la radio y la televisión sobre la postura ética de los jugadores.

Y tras justificar la posición de los tres jugadores del Real Madrid, Pedrerol desvió de repente el foco hacia el Barcelona y exigió al club catalán que participara en la campaña, mencionando el nombre de Lamine Yamal y preguntándose: "¿No la iba a vestir para evitar poner a Lamine en una situación embarazosa?".

Después, el presentador fue más allá con una frase que aumentó la intensidad de la polémica, al decir en directo: "Lamine es de origen marroquí, aunque juegue para España".

Disculpa y justificación: "un lapsus"

A raíz del gran revuelo, Pedrerol salió el miércoles a justificarse y a presentar una disculpa a través de la radio de Cataluña a Francesc Garriga, diciendo: "Ha sido un lapsus; olvidé mencionar su origen marroquí, porque su padre es de origen marroquí".

Y añadió, aclarando su punto de vista: "Pero lo que quiero decir es que todos estamos de acuerdo en que Lamine Yamal atraviesa una situación más difícil. ¿Crees que el Real Madrid actúa correctamente al implicar a todos los jugadores, o comete un error? No estoy seguro de si están actuando correctamente; han puesto a los jugadores del Real Madrid en una situación muy difícil, mientras que el Barcelona evitó esta situación".

El presentador de "El Chiringuito" prosiguió con su crítica a la manera en que se involucró a los jugadores en un asunto social y político, diciendo: "No sé quién actuó bien o mal, pero que la empresa obligue a los jugadores a aceptar esta situación es un error por parte del club, ya que difundirlo e implicar a los jugadores en ello constituye un error garrafal".

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Pedrerol concluyó sus declaraciones subrayando que la decisión debe tomarse internamente: "Es solo una frase, sí, pero una camiseta debe debatirse y dialogarse para determinar si va a causar ofensa o no".