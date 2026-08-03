Un jugador del Chelsea, a las puertas del Como

El inglés Trevoh Chalobah, defensa del Chelsea, está cerca de incorporarse al Como italiano durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Como busca reforzar sus filas con varias operaciones, especialmente porque participa en la Liga de Campeones por primera vez en su historia en la nueva temporada.

Por su parte, el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, afirmó que el Como ha alcanzado un acuerdo verbal para incorporar a Trevoh Chalobah procedente del Chelsea.

Y añadió a través de su cuenta oficial en "X": "Se ha alcanzado un acuerdo entre ambos clubes por un valor de 30 millones de euros como cifra fija, además de 6 millones de euros en variables, con una cesión de un porcentaje de una futura venta del jugador".

Señaló que Chalobah desea trasladarse a Italia y está listo para disputar la Liga de Campeones.

Cabe recordar que el Chelsea no participará en la nueva temporada en ninguna competición europea, tras haber terminado en el décimo puesto de la tabla de la Premier League.











