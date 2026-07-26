El lateral izquierdo Álvaro Carreras, de 23 años, afronta un futuro incierto en el Real Madrid, apenas un año después de su llegada procedente del Benfica portugués por 50 millones de euros, en medio de un creciente interés del Chelsea inglés por hacerse con sus servicios.

El diario español Mundo Deportivo señaló que el club merengue estudia desprenderse del jugador español, dentro de su plan para abrir hueco a nuevas incorporaciones, especialmente tras completar la plantilla con 25 jugadores, y con las negociaciones aún en marcha para fichar al marfileño Yan Diomandé del RB Leipzig alemán, además de no descartar la idea de contratar a Rodrygo.

De titular a suplente

La llegada de Carreras bajo la dirección del anterior entrenador Xabi Alonso fue muy fluida, ya que gozó de la condición de titular durante toda la etapa de Alonso en el banquillo del equipo hasta comienzos del pasado mes de enero. Sin embargo, la llegada de Álvaro Arbeloa como su sustituto complicó las cosas, pues terminó la temporada sentado en el banquillo en favor de Fran García.

Y la temporada actual no se presenta más halagüeña para el jugador, que tiene contrato hasta junio de 2031, especialmente tras la incorporación de Marc Cucurella, campeón del mundo, lo que lo relegará al banquillo de forma casi permanente.

Una operación beneficiosa para todas las partes

En este contexto, el Chelsea, dirigido por su entrenador Xabi Alonso, ha mostrado un interés reiterado por hacerse con Carreras, en un movimiento que podría ser beneficioso para todas las partes. Por un lado, el club inglés cubriría el vacío dejado por Cucurella tras su traspaso a Madrid; por otro, el jugador español obtendría los minutos de juego que le faltan en la capital española.

Además, la operación podría contribuir a reducir el coste total de 55 millones de euros, más 5 millones de euros en variables, que el Real Madrid pagó para hacerse con Cucurella procedente del Chelsea.

Las próximas semanas serán testigo de negociaciones decisivas entre ambos clubes para resolver el destino de la operación, mientras el entrenador José Mourinho busca reestructurar la plantilla del conjunto merengue y reforzarla con nuevos rostros que respondan a sus aspiraciones deportivas.