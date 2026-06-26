Un incidente inaceptable... La estrella tunecina despierta la ira de Koeman

El partido del Grupo 6 del Mundial entre Holanda y Túnez se interrumpió brevemente por un incidente que obligó a la BBC a cortar la transmisión.

Holanda venció 3-1 a Túnez, ya eliminada, y lidera el Grupo 6 con 7 puntos.

Holanda se adelantó con un autogol de Elías Al-Sakhi a los 3 minutos y, cuatro después, Brian Proby hizo el segundo, así que pareció que llegaría una goleada.

Sin embargo, Hazem Mustari recortó distancias en el 54'.

El fichaje del Tottenham, Jan-Paul van Heek, sentenció con el 3-1.

Antes del inicio de la segunda parte, solo diez tunecinos saltaron al campo, pues Al-Sakhi, autor del autogol, permaneció en el vestuario.

La árbitra Katia Itzel García, debutante en un Mundial, se dio cuenta de la ausencia y detuvo la acción con su silbato.

Entonces tuvo que explicar a varios jugadores, visiblemente desconcertados, que Al-Sakhi aún no había salido al campo.

En menos de veinte segundos, Al-Sakhiro salió corriendo del túnel entre los abucheos del público de Kansas City.

Steve Wilson, comentarista de la BBC, explicó: «El jugador tunecino estaba atrás intentando desesperadamente llamar la atención de la árbitra sobre el hecho de que solo tenían diez jugadores en el campo. De hecho, siguen teniendo solo diez jugadores ahí. Les falta un jugador».

El comentarista adjunto Stephen Warnock preguntó: «¿Cómo?».

El exdefensa del Liverpool y de Inglaterra, Stephen Warnock, añadió: «Es increíble. Sabes que el tiempo corre y debes salir rápido. Ronald Koeman está muy enfadado y con razón: “¿Cómo puede pasar esto? Es inaceptable”».