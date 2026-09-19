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Traducido por

Un grave error arbitral favorece al Barcelona ante el Sevilla

Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
Primera División
España

El árbitro Martínez Munuera cometió un grave error durante la dirección del partido entre el Barcelona y su anfitrión, el Sevilla, la noche del sábado, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en la séptima jornada de LaLiga.

Andreas Christensen, estrella del Barcelona, se lesionó durante la segunda parte y abandonó el encuentro en el minuto 59, siendo sustituido por Gerard Martín.

La cuenta Archivo VAR, especializada en jugadas arbitrales polémicas, señaló que Martínez Munuera cometió un gran error arbitral.

Y añadió: "El árbitro detuvo el partido en el momento en que el Sevilla lanzaba un ataque prometedor, tras sufrir Christensen una lesión muscular".

La cuenta Archivo VAR aclaró: "La mala colocación del árbitro durante el ataque del Sevilla le impidió ver el arranque de Correa".

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