La reunión entre directiva y colectivos de aficionados invita a la esperanza

Un pequeño paso para el aficionado, un gran paso para el Atlético de Madrid. Varios colectivos y peñas se reunieron en las últimas horas con la directiva, después de las múltiples protestas de los aficionados contra el diseño de la última camiseta del primer equipo. El encuentro entre las partes fue positivo. Crear una comisión consultiva de aficionados que dé voz a la hinchada sólo se puede interpretar como un paso adelante en el día a día del club, cuyo primer deber es cuidar de su patrimonio más fiel, su gente. Que el Atlético entienda que no debe tomar decisiones relevantes sin escuchar a diferentes colectivos, peñas, socios y abonados, es positivo. Es obvio que es realmente complicado encontrar un consenso generalizado en diferentes temas, porque el tamaño del club es cada día más grande y su masa social enorme, pero aunque haya asuntos espinosos, debates controvertidos y diferencias entre criterios, incluso aunque haya gente que nunca se sienta representada, este es un paso adelante para la salud del club.

A nadie escapa la desafección profunda que provocó en su día la apropiación indebida del club, la famosa sentencia condenatoria y aquella travesía por el desierto del 'Gilifato', que consistió en un empacho de mediocridad. No se puede esconder. Tampoco se puede obviar que esta es la mejor década del Atlético en su historia, que está en expansión, que su marca global ha crecido y que se ha instalado entre los grandes de Europa. Ahora que se avecinan tiempos complicados para la economía de la industria del fútbol y también para el Atleti, en un mercado a la baja, cada vez más complejo, se agradece este encuentro entre directiva y diferentes colectivos. Primero, porque el deber del club es potenciar su política social, escuchar al aficionado y ser lo más sensible posible a los deseos de sus abonados. La reunión fue satisfactoria y se zanjó con tres puntos clave. El primero, la posibilidad de llevar a cabo un referéndum entre los socios para conocer su opinión sobre el escudo, ya que una amplia mayoría de aficionados rechazan el logo y reclaman que debe volver el original. El segundo punto es revisar y cambiar los criterios a seguir en el ‘Paseo de las leyendas’. Y el tercer punto se refiere a valorar la opinión del aficionado en cuanto al diseño de las futuras camisetas, porque esta no le gusta a nadie. Es cierto que la actual no se podrá cambiar, pero los aficionados sí formarán parte del proceso de diseño de las futuras prendas. Los aficionados lanzaron el guante y la directiva lo recogió. Veremos en qué acaba todo esto, pero si la intención es buena y es lo que quieren los atléticos, esto es un paso adelante. .

Hay quien recela y cree que todo esto obedece a una maniobra para aplicar el método que más rige en los clubes de fútbol: cambiar todo para que nada cambie. Sin embargo, mi sensación personal es que este gesto de escuchar y dialogar, de reconocer que hay un problema que se puede y debe solucionar, suma más que resta. A veces, un poco es mucho. Acercar al aficionado al club y no ignorarle, ser receptivo y no hermético, es un paso adelante. Generar una comisión compuesta por aficionados es dar voz y voto a un colectivo que ha vuelto a demostrar que reivindicar un club mejor no es imposible, sino necesario. El cambio pasa por la acción y jamás por la pasividad. Esta iniciativa busca encontrar un espacio común, acercar a las partes, negociar y buscar una solución que agrade a la mayoría. Más vale tarde que nunca. Ojalá la directiva siga dando pasos en la dirección correcta. Ojalá los aficionados dejen de sentirse clientes y se sientan partícipes de su club. Ojalá esto sea un punto de inflexión para potenciar el sentimiento atlético. Ojalá esto sirva para instalar la paz social que se necesita para que el club siga creciendo. Al fin y al cabo, esto es muy sencillo. Sin gente del Atleti, no hay Atleti.