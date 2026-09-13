El Atlético de Madrid recibió un nuevo y sensible golpe antes del esperado duelo ante la Real Sociedad, este domingo por la tarde en el estadio de Anoeta, dentro de la quinta jornada de LaLiga, después de confirmarse la ausencia del delantero argentino Julián Álvarez por lesión.

La lesión de Álvarez aumentó las preocupaciones del argentino Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, que afronta una clara crisis en cuanto a las opciones ofensivas y los efectivos disponibles, ante la ausencia de varios jugadores por lesión, encabezados por Alexander Sørloth y Pablo Barrios.

Julián Álvarez había abandonado la última sesión de entrenamiento del Atlético de Madrid por un problema físico, antes de someterse a las pruebas médicas necesarias para determinar sus posibilidades de participar ante la Real Sociedad.

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El Atlético de Madrid anunció oficialmente la baja de su delantero argentino de la lista del equipo con destino a San Sebastián, después de que las pruebas revelaran que sufre una distensión muscular, con lo que se perderá el duelo ante la Real Sociedad en la quinta jornada de LaLiga.

El club señaló en un comunicado oficial: "Julián no viajará a San Sebastián por una lesión muscular que le obligó a retirarse de la sesión de entrenamiento de ayer. Tras realizar las pruebas necesarias, el cuerpo médico decidió apartarlo del partido de hoy".

La lesión de Álvarez llega en un momento difícil para Simeone, sobre todo porque el jugador había comenzado a recuperar gradualmente su forma y se había convertido en uno de los elementos importantes en los planes del técnico argentino con el inicio de la nueva temporada.

Álvarez disputó los 90 minutos completos en el duelo del Atlético de Madrid ante el Liverpool, el pasado miércoles, siendo la primera vez que completa un partido entero durante la presente temporada.

Su participación completa llegó tras un arranque tardío en la pretemporada de la nueva campaña, a causa de la polémica que rodeó su futuro con el Atlético de Madrid, antes de regresar a los entrenamientos el 10 de agosto.

Las cosas no marcharon de forma ideal tras su regreso, ya que el delantero argentino estuvo ausente alrededor de una semana por enfermedad, lo que afectó su proceso de puesta a punto física y técnica con el resto de sus compañeros.

A pesar de ello, Álvarez logró volver a los planes de Simeone y participar en mayor medida, antes de que la reciente lesión muscular volviera a despertar las dudas sobre su disponibilidad y aumentara las dificultades que afronta el Atlético de Madrid en esta etapa de la temporada.