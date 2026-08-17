El portero del Aston Villa, el argentino Emiliano Martínez, no se incorporará a la Juventus este verano, tras las conversaciones mantenidas entre ambos clubes.

El diario "The Athletic" había informado de que el Aston Villa recibió una nueva oferta de la Juve para fichar al guardameta, de 33 años, ya que las negociaciones contribuyeron a reducir la distancia entre ambos clubes en cuanto al valor de la operación, mientras que las condiciones personales del portero argentino tampoco representaban un problema.

Sin embargo, la Juventus no seguirá adelante con la operación y dirigirá ahora su interés hacia otros objetivos en la posición de portería.

Esto coincide con el acuerdo alcanzado por el Aston Villa para fichar al portero del Parma, Zion Suzuki, a quien el club considera su primera opción para la próxima temporada 2026-2027.

El Aston Villa comenzó a impulsar las negociaciones para cerrar el fichaje de Suzuki, en paralelo a la continuidad de las conversaciones sobre el futuro de Martínez, y está previsto que el internacional japonés se una al equipo inglés, con independencia del futuro de Martínez.

Martínez, que firmó un nuevo contrato por 5 años con el Aston Villa en 2024, también estuvo fuertemente vinculado a una salida del club durante el pasado verano.

El Manchester United había entrado en negociaciones con él y presentó una oferta para incorporarlo en calidad de cedido en las últimas etapas del mercado de fichajes, pero la oferta fue rechazada.

Aun así, Martínez continuó desempeñando un papel fundamental con el Aston Villa durante la pasada temporada, en la que disputó 44 partidos y contribuyó a que el equipo del entrenador Unai Emery ocupara la cuarta plaza en la Premier League, además de la conquista del título de la Europa League.

Martínez fue también uno de los jugadores más destacados de Argentina en el Mundial de este verano, en el que fue titular en todos los partidos de la selección de su país, antes de caer ante España en la final.

Martínez disputó 256 partidos con el Aston Villa desde que se incorporó al club procedente del Arsenal en septiembre de 2020.

En caso de marcharse, formaría parte de un verano que ha vivido grandes cambios en las filas del Aston Villa, después de las salidas de Morgan Rogers, Youri Tielemans y Lucas Digne.