El técnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, mostró una gran indignación después de que Jayden Bogle, defensa del Leeds United, se librara de la expulsión tras una fuerte entrada que provocó una preocupante lesión a Mathys Tel, extremo de los Spurs, durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la jornada 10 de la Premier League.

Según el diario británico "The Sun", el partido disputado en el estadio de Elland Road vivió una polémica acción arbitral, después de que ambos equipos no lograran mover las redes, tras la intervención del VAR en una jugada que suscitó amplias protestas.

Tel, de 21 años, sufrió fuertes dolores después de que Bogle le pisara el tendón de Aquiles en una violenta entrada cerca de la línea del medio campo.

Pese a la dureza de la entrada, el lateral derecho del Leeds ni siquiera vio una tarjeta amarilla, y el árbitro John Brooks tampoco se dirigió al monitor para revisar la jugada, tras una prolongada revisión realizada por el asistente de vídeo Tony Harrington.

En un comunicado emitido por el centro de partidos de la Premier League se indicó: "Se ha revisado la decisión del árbitro de no expulsar a Bogle por su entrada sobre Mathys Tel, y el VAR confirmó que la decisión era correcta".

El comunicado añadió, citando al árbitro del VAR: "Confirmo la decisión del árbitro sobre el terreno de juego de no mostrar la tarjeta roja. No hubo una gran velocidad en el ímpetu hacia la entrada, y además avanzó con sus pasos hacia el balón. Confirmo que la entrada fue imprudente".

El estado de indignación dentro del Tottenham aumentó después de que Tel se viera obligado a abandonar el terreno de juego pese a su intento de continuar el partido, teniendo en cuenta que había estado cerca de incorporarse a la lista de la selección de Francia antes del parón internacional, aunque finalmente no fue convocado.

Las señales de enfado se apreciaron con claridad en De Zerbi durante la salida del exjugador del Bayern Múnich, ya que el técnico dio entrada a Dominic Solanke en su lugar dos minutos antes del final de la primera parte.