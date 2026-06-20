Un duro revés para la selección brasileña

El extremo brasileño Raphinha, del Barcelona, se lesionó y tuvo que dejar el campo en el minuto 39 del partido contra Haití, válido por la segunda jornada del Grupo 3 de la Copa del Mundo 2026. El club catalán sigue de cerca su estado.

El futbolista se mostró incómodo tras una jugada en la primera parte y, poco después, pidió su cambio y salió cojeando. Le reemplazó Ryan Vitor, jugador que sigue de cerca Deco, director deportivo del Barcelona.

Según el diario catalán «Sport», todo indica que se trata de una lesión muscular, ya que el delantero había trabajado al margen del grupo durante la semana como medida de precaución tras el partido contra Marruecos.

La precaución se debió a una pequeña molestia y a signos de cansancio propios del final de temporada.

Antes de retirarse, Raphinha había sido el más peligroso: marcó un gol anulado por fuera de juego y falló un mano a mano.

No es la primera vez que sufre problemas físicos esta temporada, pues ya se perdió varios partidos con el Barcelona por molestias musculares.

Su baja complica a Brasil, que depende de su velocidad y creatividad en la banda izquierda, y preocupa al Barcelona, a la espera del parte médico que determine el grado de la lesión y los plazos de recuperación.