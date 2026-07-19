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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Un duro revés para Argentina en la final del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Lisandro Martínez
Nicolás Otamendi
España
Argentina
EE. UU.

Antes de que terminara la primera parte

La selección argentina sufrió un golpe en la primera parte de la final del Mundial ante España, cuando su defensa Lisandro Martínez se lesionó en el minuto 44 y fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

El central del Manchester United se tumbó en el césped del «MetLife Stadium» con evidentes gestos de dolor, por lo que el cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, decidió sustituirlo a un minuto del descanso.

Su baja es un golpe duro para la Albiceleste, ya que Martínez ha sido clave en la zaga durante todo el torneo.

Scaloni recurrió al veterano de 38 años para mantener la solidez ante el ataque español.

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