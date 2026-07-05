Un duro golpe para Inglaterra... y Tuchel en apuros

A pocas horas del decisivo Inglaterra-México en octavos del Mundial, se confirmó la baja del lateral Djed Spence por lesión, lo que agrava la crisis defensiva del seleccionador Thomas Tuchel.

Según Rob Dorsett, de «Sky Sports», es muy improbable que el jugador del Tottenham sea titular en el estadio Azteca la madrugada del lunes, tras lesionarse en los preparativos.

Es el segundo revés para Tuchel en el lateral derecho tras la baja de Reece James, quien sigue con molestias en los isquiotibiales y no entrenó el sábado.

Spence ya tuvo que retirarse ante la República Democrática del Congo en la ronda de 32, lo que generó dudas sobre su presencia contra México.

Ante esta crisis defensiva, Garrel Kwansa parece la opción más probable para volver al once inicial tras reincorporarse a los entrenamientos colectivos. Tuchel descartó usar a Declan Rice como lateral, pese a que lo empleó allí al final del 2-1 contra Congo.

En declaraciones a ITV, Tuchel descartó usarlo como defensa, pese a que el mayor peligro mexicano, Julián Quionones, llega por la izquierda, y afirmó: «Es una opción para el final si necesitamos más ataque, pero volverá al centro del campo. Tenemos buenas soluciones».

El técnico alemán insistió en que Rice, pese a sus molestias, actuará en el medio.

Además, Inglaterra sufre el altitud del Azteca, a más de 2200 metros, en un duelo donde cualquier error puede significar la eliminación.