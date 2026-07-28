Ha terminado una de las historias de espera más largas del fútbol mundial y, por fin, la leyenda francesa Zinedine Zidane ha regresado a casa, donde el campeón del mundo de 1998 ha tomado las riendas de la selección de Francia.

La Federación Francesa de Fútbol anunció, en una rueda de prensa celebrada este martes al mediodía, el nombramiento de la leyenda Zinedine Zidane como director técnico de la selección absoluta, poniendo fin a una etapa de 14 años del entrenador Didier Deschamps al frente del cuerpo técnico de Francia.

El presidente de la Federación Francesa reveló durante la rueda de prensa que Zidane firmará un contrato de larga duración por los próximos cuatro años, y que comenzará sus funciones oficiales de forma plena a comienzos del próximo mes de agosto, en un proyecto que aspira a dirigir a Francia en las grandes citas venideras.

Está previsto que la primera aparición de Zizou en el banquillo de la selección se produzca el próximo mes de septiembre, cuando inicie su andadura con un exigente duelo ante la selección de Turquía el 25 de septiembre, en el marco de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

El comienzo no será fácil para el nuevo entrenador, ya que le espera un calendario apretado en la misma competición, con un enfrentamiento ante Bélgica el 28 de septiembre, luego un esperado choque frente a Italia el 2 de octubre, antes de medirse de nuevo a Bélgica el día 5 del mismo mes.