Un dilema sin precedentes en el Barcelona: Flick ante una decisión que no contentará a todos

Hansi Flick afronta su primera prueba real en la gestión de la abundancia de estrellas en el centro del campo del Barcelona, después de que sus opciones se completaran con el regreso de Gavi y la recuperación de Rodri junto a Pedri y Marc Bernal, dejando abierta la competencia por las dos posiciones de pivote entre cuatro jugadores con cualidades distintas y ambiciones similares.

Según el diario español "Sport", Gavi quedó disponible para jugar tras su regreso a los entrenamientos el jueves, mientras que Rodri recuperó progresivamente su forma y participó en los últimos partidos, de modo que Flick se encuentra ante numerosas opciones antes del duelo frente al Valencia en el estadio de Mestalla, el domingo, y antes del inicio del recorrido del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa ante el Feyenoord la próxima semana.

Marc Bernal es el único jugador que ha comenzado como titular los tres primeros partidos del Barcelona esta temporada, aunque no completó ninguno de ellos, mientras que Pedri arrancó a su lado en los dos últimos encuentros antes de que Rodri entrara en su lugar en la segunda parte.

En cuanto a Gavi, que comenzó la temporada como titular ante el Elche antes de sufrir su lesión, regresó a los entrenamientos grupales y quedó listo para jugar, si bien los informes españoles descartan que sea alineado como titular ante el Valencia.

Rodri y Pedri

Pese al brillo de Bernal y la competencia de Gavi, el plan principal de Flick parece basarse en juntar a Rodri y Pedri en la dupla de pivotes, por la capacidad que ambos jugadores tienen para controlar el balón y gestionar el ritmo del partido.

Flick había elogiado las cualidades de Rodri tras su incorporación al Barcelona, subrayando que su presencia aporta al equipo más experiencia y control, mientras que Bernal representa una opción importante en la misma posición.

La importancia de Rodri reside concretamente en su capacidad para dar al Barcelona equilibrio frente a la portería, permitiendo a Pedri moverse con mayor libertad y construir las jugadas de ataque, una combinación que Flick considera capaz de otorgar al equipo un mayor control de los partidos.

Aun así, el brillo de Marc Bernal en el arranque de la temporada ha hecho que dejarlo fuera no sea algo sencillo, mientras que Gavi posee la capacidad de jugar en más de una posición, lo que le brinda una oportunidad adicional de conseguir minutos importantes a lo largo de la temporada.

Flick se prepara ahora para tomar sus primeras decisiones difíciles en esta posición, ya que no solo tendrá que elegir entre cuatro jugadores, sino que también dispone de otras opciones como Eric García y Dani Olmo, lo que convierte el centro del campo del Barcelona en una de las líneas con mayor concentración de talento esta temporada.