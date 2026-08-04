Un dilema para Deco: el Barcelona cree en el talento de su estrella, pero planea su salida

El sueco Roony Bardghji, jugador del Barcelona, aprovechó sus 45 minutos de juego ante el Birmingham para dejar claro a todos que sigue siendo un jugador demandado en el actual mercado de fichajes.

El extremo sueco fue uno de los jugadores más destacados del Barcelona en la segunda parte, dando al conjunto catalán velocidad, habilidad y contundencia en el último toque durante el amistoso que terminó con la derrota del Barça en la tanda de penaltis tras el empate (2-2).

Según el diario "As", la entrada de Bardghji coincidió con la mejor fase ofensiva del equipo de Flick: remató dos balones a puerta, alcanzó un 87% de precisión en sus pases (31 de 36), completó dos regates, recuperó el balón tres veces y cometió 12 faltas.

La situación de Bardghji es uno de los asuntos que el director deportivo Deco debe resolver antes del cierre del mercado de fichajes, ya que el Barcelona cree en su talento y considera que su fichaje no fue un error, pero la competencia por el puesto de extremo es feroz y, con la llegada de Karim Adeyemi, que fue titular ante el Birmingham, sus oportunidades serán limitadas, si no nulas.

La dirección deportiva del Barcelona es consciente de que el jugador necesita suficientes minutos de juego para seguir progresando y que lo mejor que puede hacer es marcharse.

Aun así, Deco quiere conservar cierto control sobre el jugador de cara al futuro, y la mejor manera de su salida es un acuerdo que incluya una opción de recompra, un porcentaje de cualquier venta futura o una cesión, y a Bardghji no le faltan ofertas.