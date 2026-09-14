Un informe periodístico ensalzó, este lunes, lo que está ofreciendo el Barcelona esta temporada, especialmente en lo relativo a la posesión del balón.

El diario "Marca" señaló que el Barcelona está brindando un rendimiento asombroso al inicio de esta temporada en todos los aspectos, ya que el conjunto blaugrana domina el balón de forma notable y muestra una paciencia destacable en el ataque, con los jugadores moviendo el balón con fluidez en busca de espacios.

La prueba de ello es que completaron más de 700 pases en sus tres últimos partidos ante el Valencia, el Feyenoord y el Levante.

Ante el Valencia, el Barcelona completó 728 pases, y en su partido inaugural en la gran competición europea frente al Feyenoord completó 746 pases.

Y en el estadio Ciutat de València, las estadísticas se mantuvieron parejas, ya que el Barcelona completó 711 pases.

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Además, cabe señalar que en los primeros cinco minutos, antes del gol de Xavi Espart, el Levante apenas tocó el balón, mientras que el Barcelona manejaba la posesión de manera asombrosa.

El Barcelona comenzó la temporada con 463 pases en el partido ante el Elche, 560 pases frente al Athletic Club y 585 pases frente al Rayo Vallecano.

Pero en los tres últimos partidos, el equipo mostró una mayor capacidad de pase. Veremos si pueden mantener este impulso ante el Racing de Santander el miércoles.

En el estadio Ciutat de València, el Barcelona registró su mayor porcentaje de posesión de esta temporada. El porcentaje de posesión del conjunto catalán alcanzó el 75%, superando así el 74% que logró en el estadio del Valencia y el 72% que registró en el partido de la Liga de Campeones de Europa ante el Feyenoord. Por tanto, las estadísticas de los tres últimos partidos demuestran que el Barcelona continúa su trayectoria ascendente al inicio de esta temporada.