Un Barcelona descafeinado pero vivo

Messi y el Camp Nou deberán levantar el 2 a 0 del Pizjuán tras formar sin ninguna de sus grandes figuras y ser incapaz de tirar a puerta.

EDITORIAL

"A veces hay que tomar riesgos" decía Ernesto Valverde hace pocos días y a fe que los ha tomado para visitar el Sánchez Pizjuán, dejando fuera de la convocatoria a los dos pilares del equipo, Sergio Busquets y Leo Messi. No contento con ello sentó a Luis Suárez en la primera ocasión en la que pudo alinear a Kevin-Prince Boateng y le rodeó de pesos pesados como Jordi Alba, Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho para experimentar con Nélson Semedo como carrilero izquierdo y con Carles Aleñá de comodín que alternaba el centro del campo y un ataque en el que también estuvo Malcom Silva.

El brasileño tuvo la oportunidad más clara del primer tiempo -la única, visto que el cuadro azulgrana ni remató a gol- al controlar un pase de Arthur Melo pero falló a puerta vacía después de irse del portero. No duró demasiado en el campo, igual que Boateng y al poco del segundo tiempo ya estaban Luis Suárez y Coutinho en sus lugares aunque Pablo Sarabia no tardaría en abrir el marcador. El Barcelona no supo reaccionar ni tras la lesión de Jesús Navas y aun con algunas de sus estrellas en juego en el segundo tiempo ni siquiera se hizo con el control del balón como en el primero.

Coutinho hasta perdió un balón que permitió al Sevilla ejecutar la contra con la que Wissam Ben Yedder pondría el 2 a 0 tras aprovechar un despiste de Clément Lenglet. Fue entonces cuando el Barcelona hizo el 'click' y empezó a pisar área con relativa frecuencia, especialmente con el ingreso de Alba. Primero fue Luis Suárez con un remate cruzado ligeramente mal desviado y luego Gerard Piqué de cabeza los que pusieron el miedo en el cuerpo del portero sevillista, Juan Soriano. Pero por primera vez esta temporada se quedó sin marcar.

Es hasta comprensible ya que la voluntad del técnico era descargar a los teóricos titulares y lo hizo. Los suplentes no aprovecharon su oportunidad pero queda el partido en el Camp Nou, con Messi y el resto de la artillería barcelonista, el que decidirá tras un primer partido tan descafeinado como poco inspirado. Pero el Barcelona sigue con vida a pesar de todo y, por difícil que sea la remontada -solo ha levantado un 2 a 0 copero una sola vez en la historia, y hace más de medio siglo-, el margen de goles del Sevilla no es suficiente como para pensar que la eliminatoria ya está resuelta y eso es lo que cuenta.