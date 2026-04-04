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Un ataque implacable... El Al-Ahli de Yeda logra un récord sin precedentes en la Liga Roshen

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
1ª División
M. Jaissle
I. Toney
R. Mahrez
Arabia Saudita
Alemania
Inglaterra
Argelia

El refinado brilla en la cima

El Al-Ahli de Yeda logró un hito sin precedentes en su historia en la Liga Roshen de Profesionales, tras marcar dos goles rápidos contra el Damac este sábado por la tarde, en la 27.ª jornada del campeonato, lo que confirmó su superioridad técnica y reforzó su posición en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.

El Al-Ahli logró marcar dos magníficos goles en tan solo 6 minutos, gracias a un gol en propia puerta de Dhari Al-Anzi, defensa del Damac, y a un tanto del inglés Ivan Toney que amplió la ventaja.

Según informó la cadena Thamania, el Al-Ahli ha alcanzado un nuevo récord en su historia en la Liga Roshen de Profesionales, tras haber marcado goles en 36 partidos consecutivos en casa, un logro que el club consigue por primera vez desde su participación en la competición.

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Esta cifra es una muestra de la potencia ofensiva del equipo y de su solidez en casa, y refleja la gran compenetración entre sus jugadores, especialmente en las líneas de ataque, lo que ha contribuido a ofrecer un rendimiento sobresaliente de forma constante en los últimos partidos.

1ª División
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Este logro demuestra la capacidad del Al-Ahly para imponerse como protagonista en la lucha por los primeros puestos de la clasificación de la liga y da a su afición motivos adicionales para enorgullecerse de las capacidades del equipo a nivel nacional.

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