Umtiti: "Yo amo al Barcelona, que me piten no sirve de nada"

Samuel Umtiti ha roto su silencio para explicar cómo está viviendo su situación en el Barcelona y dejar claro que está dando todo en los entrenamientos para recuperar su mejor nivel físico e incluso cuenta actualmente con la confianza del presidente, Joan Laporta.

Tiene la confianza de Laporta: "Hablamos y la verdad que fue una conversación muy importante para mí. Necesitaba hablar y decir las cosas claras. Que el presidente supiera que estoy bien y a tope, que quiero ayudar al club y al equipo. Es la única cosa que quería decir. No sé si es gracias a la conversación que hemos tenido. El me dijo que si estoy bien lo tengo que demostrar. Y lo voy a hacer.

Lloró en la reunión con Laporta: "Él me conocía de cuando llegué a Barcelona, me veía bien, sabía que hice buenos partidos. Me dijo: ‘Samu, si estás bien lo tienes que demostrar y luego puede ser que tengas oportunidades’. A llorar sí, la verdad. Sí, porque yo no hablo mucho pero si digo algo lo digo con el corazón y al final es lo que pasó.

Estado psicológico: "Desde el primer día yo he demostrado que era trabajador, que amaba este club, y al final todo ha cambiado. Es un poco duro, un poco duro, pero bueno... He vivido momentos duros por la lesión pero ahora que estoy bien físicamente, soy feliz pero me gustaría jugar como todos los jugadores y ayudar al equipo pero, de momento, tengo que seguir entrenando a tope.

Estado físico: "Me siento muy bien físicamente. Aguanto los entrenamientos y tengo muchas ganas de jugar. Estoy esperando el momento de volver a hacerlo, pero a nivel físico estoy bien. Me quedé sin vacaciones trabajando fuerte porque últimamente no estaba bien físicamente. Y en dobles sesiones. Mi cuerpo lo necesitaba y la verdad es que ahora estoy bien. Tenía que llegar bien a la pretemporada, preparado para demostrar que tengo el nivel. Creo que lo he hecho bien. La verdad es que con todo lo que he hecho y con todo lo que estoy haciendo... Todo el mundo ha visto que he entrenado fuerte, que he cambiado un poco. Estoy esperando tener una oportunidad para demostrar que estoy bien. El míster toma las decisiones y yo tengo que aceptarlas. Yo debo entrenar y demostrar que estoy bien. ¿Pedir algo? No lo haré y creo que no se debe hacer. Debo demostrarlo en el campo".

No quiso salir en verano: "Somos seis centrales y sabía que lo iba a tener complicado para jugar pero yo soy así, si tengo algo en la cabeza y estoy seguro de que tengo el nivel, me propongo demostrarlo. No me veo jugando en otro club, no, imposible. Ahora mismo lo tengo muy claro. Quiero demostrar que tengo nivel para jugar aquí. Lo más importante es recuperar y demostrar a todo el mundo que Samu está bien"-

Le duelen los pitos y las críticas de la afición: "Nadie sabe lo que he hecho y lo que hago. Los entrenamientos que hago, las dobles sesiones... Soy un trabajador. El fútbol es mi vida, el Barcelona es mi vida. Al final tenía que trabajar más que todo el mundo. Como yo no hablo, la gente piensa que no hago nada, que estoy en el sofá todo el día sin hacer nada pero en casa trabajo, entreno todos los días. Nunca pensé que me podía pasar esto en este club porque lo amo, amo a este club. Hago todo, todo, para estar bien. He tenido momentos duros por las lesiones pero al final hago mi trabajo y esto para mí es lo más importante. Trabajar y entrenar fuerte, y la gente no lo sabe.

Su lesión de rodilla en el Mundial: "Hace muchos años que pasó. Tuve molestias pero podía ir. Fui al Mundial, jugué y después tuve que hacer tratamiento. Fue complicado, duro. Lo más importante es que ahora estoy bien. Visité a tres o cuatro médicos que me dijeron que no me tenía que operar, que era un riesgo muy importante. Era mi decisión al final y había que tomarla. Dije que no quería porque estaba en juego mi carrera y no la de un médico. Tomé la decisión de no operarme porque había un riesgo con el cartílago. Hice tratamiento y nada más. Fue duro porque sucedieron cosas. Al final, he tenido la suerte de encontrarme de poder trabajar con profesionales y me siento bien".