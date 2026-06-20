Turquía vuelve a fracasar en el Mundial 2026

Turquía perdió 0-1 ante Paraguay el viernes. Jugó todo el segundo tiempo con un hombre más, pero no marcó. La selección de Vincenzo Montella quedó eliminada del Mundial 2026.

Orkun Kökçü, de Haarlem, se quedó fuera del once tras la derrota 2-0 ante Australia, mientras que Ferdi Kadioglu, de Arnhem, fue titular junto a las estrellas Hakan Çalhanoglu, Arda Güler y Kenan Yildiz.

Los guaraníes marcaron el gol más rápido del torneo: a los 64 segundos, Matías Galarza batió al portero Ugurcan Çakir con un tiro raso.

Turquía respondió con un disparo de Mert Müldür que golpeó el larguero y el poste. Justo antes del descanso, Miguel Almirón vio la roja tras una nueva norma.

Tras unos forcejeos, Almirón se llevó la mano a la boca mientras discutía con un rival. Los turcos lo señalaron al árbitro. Tras consultar el VAR, el salvadoreño Iván Barton lo expulsó.

En la segunda parte Paraguay se mantuvo ordenado y Turquía no encontró el gol pese a su dominio.

Los cambios no mejoraron el panorama. Kökçü, ex del Feyenoord, entró en el 86 y no influyó.