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Hussein Hamdy

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Tuchel: «Para ganar el Mundial, hay que vencer a España»

T. Tuchel
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Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, afirma que España es una de las favoritas al título mundial y destaca que cualquier aspirante al trofeo deberá superar al equipo de Luis de la Fuente.

En la rueda de prensa previa al encuentro contra Ghana en Boston, Tuchel afirmó: «España es una de mis favoritas, por su reciente palmarés, su presencia constante en finales y su habitual lugar en el podio».

El técnico alemán añadió: «Los españoles llegarán a las fases finales, y si quieres ganar el título, en algún momento tendrás que derrotar a España; estoy totalmente convencido de ello». Reconoció no haber visto gran parte del partido de «La Roja» contra Arabia Saudí el domingo, que terminó con una victoria española por 4-0.

Reconoció que, por los horarios, apenas vio algunos partidos del Mundial.

El técnico de los “Tres Leones” añadió: «Su último partido coincidió con nuestro entrenamiento, así que solo vi los momentos más destacados de su victoria sobre Arabia Saudí».

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