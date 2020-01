Troglio se interesa en la Copa Premier Centroamericana

Primera División Honduras: "Es un torneo amistoso internacional, en el que todos queremos llegar a la final", manifestó el entrenador de Olimpia.

La Copa Premier Centroamericana que empezó allá por el mes de julio empieza a encontrar definición a partir de la presentación de Olimpia, este miércoles, en su visita al Estadio Las Delicias de Santa Tecla para medirse con Alianza de El Salvador.

El choque de ida, hace dos meses en suelo hondureño, quedó en manos del conjunto albo por 1-0 gracias al tanto de Eddie Hernández y buscará conservar esa diferencia para clasificarse al partido decisivo, en el que espera Real .

En este sentido, Pedro Troglio, técnico que condujo al máximo campeón del fútbol de Honduras al título en el reciente Apertura 2019, se refirió a lo que signica este certamen. "Es un torneo amistoso internacional, en el que todos queremos llegar a la final. Va a ser un partido complicado, no sacamos una diferencia buena de locales, solamente es de un gol, así que venimos con la necesidad de hacer nuestro partido y poder hacer un gol para preocupar un poco más a Alianza", analizó en declaraciones que recoge el sitio Diez.

En torno a la cancha de césped artificial, el estratega argentino añadió: "Sabemos que es complicado jugar en césped artificial, no es aceptable, pero sinceramente este es muy bueno. Si me preguntás, la verdad que parece hasta mejor que cualquier terreno de juego de césped normal, de todos los que vi de césped sintético, este es el mejor. Pensamos que iba a ser más duro, no hay de qué quejarse".