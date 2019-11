Troglio confiesa su "sueño" de poder alcanzar el título

Primera División de Honduras: El técnico de Olimpia se mostró expectante en la previa a la recta final del Apertura, a la que llegan como candidatos.

Con el liderazgo asegurado camino a la Pentagonal, Olimpia se enfoca en lograr el mejor cierre posible en la fase regular del Apertura, mañana frente a Vida, y luego sí encarar la recta decisiva en pos de alcanzar un título que se le niega desde el Clausura 2016.

Es por eso que Pedro Troglio se mostró entusiasmado con la posibilidad de guiar a los suyos a la coronación, sobre todo después del buen paso exhibido a lo largo de este semestre.

El artículo sigue a continuación

"Sueño con eso (ganar el campeonísimo), pero lo repito, no es tan fácil. Algunos te miran ya campeonísimo pero en la historia hay muy pocos, otros te ven fuera de todo, perdiendo la pentagonal y perdiendo la final. Pero todo se sabrá el 8 y 22 de diciembre y todo lo que digan ahora, no sirve. Hay que jugar y ganar porque en el fútbol puede pasar un poco de todo", analizó el DT argentino.

Además, el estratega del conjunto albo se refirió a su anticipo apenas asumió, con los equipos a los que imaginó protagonistas. "Cuando vine, dije que iba a ser una pelea con Marathón, Motagua y Real . Es un campeonato al borde, en el que los detalles hacen la diferencia y, si analizas los partidos que jugamos ante Motagua, fueron al límite. Con Marathón se resolvió que en San Pedro ellos dominaron un poco más y nosotros acá e hicimos un gol, esas son las diferencias. Ahora, Real España de ahora con la llegada de Ramiro Martínez lo miro fuerte. Los cuatro equipos estamos en igualdad de condiciones", aseveró.

Mientras que a la hora de adelantarse al rival que enfrentará en la Pentagonal, Troglio repreguntó: ¿Quién tiene seguro que nosotros le vamos a ganar un pentagonal al Vida, Lobos y no le vamos a ganar a Real España? Quizá le ganamos a Real España y no le ganamos a los otros; esas conjeturas que uno hace para mí no existen... Vida es difícil; a nosotros no nos importa nada, queremos ganar y cuando esté definido la pentagonal, sabemos que (queremos) ganar a todos".