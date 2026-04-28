Triste final: Mohamed Salah ya jugó su último partido con el Liverpool

Mohamed Salah ha jugado su último partido con el Liverpool, según afirmó Ibrahim Hassan, director de la Federación Egipcia de Fútbol, a Reuters. El extremo derecho de 33 años sufrió una pequeña rotura en el tendón de la corva.

El pasado fin de semana, el egipcio tuvo que dejar el campo lesionado en la segunda parte del partido contra el Crystal Palace (3-1) y se tomó su tiempo para agradecer a los aficionados en Anfield.

Aunque el Liverpool aún no se ha pronunciado, el presidente de la Federación Egipcia de Fútbol conoce la gravedad.

«Sufrió una rotura en el tendón de la corva y necesitará cuatro semanas de tratamiento», afirmó Hassan a Reuters. Así, probablemente no vuelva a jugar con el Liverpool, aunque llegará a punto al Mundial.

Esta temporada no siempre ha mostrado su mejor nivel, pero la pasada fue clave en la conquista del vigésimo título del Liverpool.

Esta temporada, los Reds, dirigidos por Arne Slot, aspiran a un puesto entre los cinco primeros que les asegure la Liga de Campeones. En las próximas semanas, el equipo afrontará la recta final sin Salah, quien ya ha jugado su último partido con el club.