El Aston Villa inglés se hizo con el fichaje del japonés Zion Suzuki, guardameta del Parma italiano, tras alcanzar un acuerdo definitivo con el jugador y su club, cerrando así la puerta al Paris Saint-Germain, que había estado más cerca de incorporarlo durante los últimos días.

El periodista italiano Fabrizio Romano reveló, a través de su cuenta en Twitter, que el Aston Villa y el Parma ya han comenzado a intercambiar los documentos para completar la operación, después de que el club inglés lograra igualar la oferta que anteriormente había presentado el Paris Saint-Germain y llegar a un acuerdo con el guardameta japonés, tras el colapso de las negociaciones para su traspaso al campeón de Europa.



El Paris Saint-Germain había estado muy cerca de contratar a Suzuki, después de alcanzar un acuerdo con el Parma y el entorno del jugador, en una operación valorada en unos 35 millones de euros, antes de que las negociaciones se vinieran abajo de forma sorpresiva en las últimas horas.

Según el diario francés «L'Équipe», la directiva del club parisino decidió retirarse de la operación después de que los representantes del guardameta elevaran considerablemente sus exigencias económicas, ya que reclamaron una comisión adicional cercana a los 3 millones de euros, algo que los responsables del PSG consideraron un «chantaje» y se negaron a aceptar.

El diario añadió que el Saint-Germain trató de contactar directamente con Suzuki para aclarar su postura, pero los asesores del jugador le impidieron responder a las llamadas de los responsables del club, antes de que el campeón de Europa tomara la decisión definitiva de cerrar el asunto y no continuar con las negociaciones.

El Aston Villa aprovechó rápidamente el tropiezo de la operación para moverse hacia el guardameta japonés e igualar la oferta económica presentada por el Paris Saint-Germain, antes de obtener el visto bueno del jugador, con lo que la operación entra en sus fases finales, a la espera del anuncio oficial en las próximas horas.