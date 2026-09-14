Tras un verano enigmático, Ibrahimovic sorprende al Milan

Zlatan Ibrahimovic reapareció en el entorno del Milan, tras una ausencia de varios meses a causa de su desencuentro con el entrenador Massimiliano Allegri, acompañando al equipo antes del esperado enfrentamiento contra el Benfica en el arranque del camino de los rossoneri en la Europa League.

El Milan ultima su preparación para disputar su primer partido en la Europa League esta temporada, cuando se mida al Benfica, en un encuentro que el conjunto italiano afronta con mejor ánimo tras arrancar un difícil empate frente a la Lazio en el estadio Olímpico, un resultado que el cuerpo técnico y los jugadores consideraron como una victoria dadas las circunstancias del partido.

Los entrenamientos del Milan fueron testigos de la aparición de un rostro familiar para la afición del club, después de que Ibrahimovic se dejara ver junto al equipo, en una nueva señal de que la relación entre el astro sueco y los rossoneri vuelve a su cauce natural.

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Desde que anunció su retirada del fútbol al final de la temporada 2022-2023, Ibrahimovic mantuvo su vínculo con el Milan, aunque desde una posición diferente, ya que trabajó como asesor de la directiva del club y de la empresa RedBird, propietaria del Milan, en el marco de su función directiva y de asesoría dentro de la entidad.

Sin embargo, las cosas no marcharon de la misma manera durante el último periodo. El pasado mes de marzo, y según informaron medios italianos, surgió un desencuentro entre Ibrahimovic y Allegri, lo que provocó que el astro sueco se alejara del escenario y desapareciera del entorno del equipo durante varios meses.

Esto ocurrió en un momento en el que el Milan atravesaba una etapa complicada, antes de que terminara la era de Allegri y de la salida de varios miembros de la dirección deportiva, tras una temporada decepcionante en la que el equipo pasó de pelear por el título de la Serie A a fracasar en su intento de asegurar una plaza clasificatoria para la Champions League.

Con la salida de Allegri y de varios responsables, el futuro de Ibrahimovic dentro del club se tornó incierto, especialmente después de que se alejara del entorno del equipo durante un largo periodo.

Durante el Mundial, Ibrahimovic apareció en un rol diferente, tras trabajar como analista en el canal "Fox Sports", lo que reforzó la impresión en un sector de la afición del Milan de que la relación entre él y el club quizás había llegado a su fin.

La ausencia de Ibrahimovic no se limitó a los partidos o los entrenamientos, ya que ni siquiera acudió al acto de homenaje a la leyenda del Milan Franco Baresi, un paso que en aquel momento pareció confirmar su alejamiento del club, según señaló el diario "Marca" español.

Pero tras un verano que fue testigo de la reorganización de muchos asuntos dentro del Milan, parece que Ibrahimovic ha comenzado a recuperar su presencia en el club, con un claro deseo de mantenerse cerca del equipo y seguir sus detalles a diario.

Su regreso coincide con una nueva etapa dentro del Milan, ya que Zlatan desea recuperar su rol cercano al equipo, después de haberse alejado de él durante un largo periodo a causa de los desencuentros que vivió la fase anterior.

El primer paso en esta dirección fue su incorporación al equipo antes de su primer partido en la Europa League frente al Benfica, para volver a aparecer en el entorno de los rossoneri, en una imagen que tiene un significado especial sobre la posibilidad de pasar página respecto a los desencuentros anteriores.

Y tras meses de ausencia, parece que Ibrahimovic se dispone a abrir un nuevo capítulo con el Milan y a regresar a su rol cercano al equipo, a la espera de que en el próximo periodo se aclare la naturaleza de su cometido y el nivel de su presencia dentro del club.