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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tras su provocación... La estrella de España: «No sé cómo controlar a Ronaldo»

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Unai Simón
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El Ronaldo de hoy no es el mismo que el de hace seis o siete años en el Real Madrid o en su mejor época.

Unai Simón, portero de España, habló sobre Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, antes del duelo de octavos del lunes.

En declaraciones al diario «AS», afirmó: «¿Tenéis algún plan especial para frenar a Cristiano? El Ronaldo de hoy no es el mismo que hace seis o siete años en el Real Madrid o en su mejor momento».

Aun así, debemos alejarle del área: en la final de la Liga de Naciones le llegó un balón y lo convirtió en gol, así que mantiene su instinto goleador.

Y añadió: «No pienso en que pueda ser la última actuación de Cristiano Ronaldo; lo más importante es centrarse en el partido. Esa es la clave».

«Ronaldo sabe cómo encontrar soluciones dentro del área, cómo crearse espacios y llegar a los balones. No sé cómo se le puede controlar, pues su experiencia le dice siempre qué hacer y cómo moverse».

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Concluyó: «Si Ronaldo entra en el área, se vuelve muy peligroso. Le gusta el punto de penalti y moverse al primer palo. Lee esas situaciones muy bien, así que debemos alejarlo de nuestra área».

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