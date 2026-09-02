Tras su marcha, Queiroz regresa oficialmente para dirigir a Ghana

La Federación Ghanesa de Fútbol anunció oficialmente la reincorporación del portugués Carlos Queiroz como director técnico de la selección de las "Black Stars" durante la próxima etapa.

La Federación Ghanesa reveló este miércoles que había alcanzado un acuerdo con el técnico de 73 años para asumir la responsabilidad técnica de la selección en virtud de un nuevo mandato, tras la conclusión de su misión anterior, que incluyó dirigir a Ghana en la fase final del Mundial 2026.

La Federación Ghanesa señaló en un comunicado oficial: "Nos complace anunciar el acuerdo con Carlos Queiroz para designarlo entrenador de la selección durante la próxima etapa".

Queiroz había dirigido a la selección ghanesa en el Mundial 2026, donde superó con ella la fase de grupos en un grupo que incluía a Inglaterra, Croacia y Panamá, pero la aventura del conjunto africano terminó en los dieciseisavos de final, al caer ante la selección de Colombia.

Según el contrato que firmó Queiroz antes de la fase final, disputada en Estados Unidos, Canadá y México, el mandato del entrenador portugués concluía con la eliminación de la selección ghanesa del torneo.

Posteriormente, Queiroz anunció su marcha a través de su cuenta de "Instagram", donde escribió en su mensaje: "A Ghana. El fútbol, como la vida, nos enseña una lección eterna: o ganas o aprendes. Dejo este viaje orgulloso de lo que hemos logrado, pero también con una natural sensación de insatisfacción propia de quienes siempre aspiraban a más".

Sin embargo, las conversaciones mantenidas por parte de la Federación Ghanesa y el Ministerio de Deportes con Queiroz culminaron en un acuerdo de todas las partes para su continuidad en el cargo en virtud de una nueva misión.

Queiroz iniciará su nuevo mandato durante el próximo parón internacional, que verá el arranque del recorrido de Ghana en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, donde la selección ghanesa jugará el próximo 23 de septiembre fuera de casa contra Costa de Marfil en un grupo difícil.

La Federación Ghanesa considera que la amplia experiencia internacional de Queiroz, junto a sus capacidades técnicas y su conocimiento previo de la selección, lo convierten en la opción adecuada para dirigir al equipo durante la próxima etapa.

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