Hamza Abdelkarim, joven delantero del Barcelona, disputó su primera aparición oficial con el primer equipo tras participar en los últimos minutos del partido ante el Rayo Vallecano, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga.

Esto ocurrió después de que Hamza Abdelkarim entrara como sustituto de Raphinha, entre una gran ovación de la afición al jugador brasileño.

Según el diario español Mundo Deportivo, Hamza Abdelkarim, de 18 años, saltó al Spotify Camp Nou con una camiseta que llevaba el número 29 y disfrutó de los últimos cinco minutos del encuentro, firmando así su primera aparición oficial con el primer equipo del Barcelona.

La aparición de Abdelkarim se produjo horas antes del anuncio del fichaje de Gabriel Jesus.

El delantero egipcio ya había participado en la pretemporada con el primer equipo, y terminó la fase preparatoria como máximo goleador con un balance de cuatro goles, siendo su último tanto precisamente en el Camp Nou, durante el Trofeo Joan Gamper ante su exequipo, el Al Ahly.

Hamza era el único delantero puro en la plantilla del primer equipo antes del inminente fichaje de Gabriel Jesus.

El diario señaló que hay una paradoja, ya que Hamza, que dio sus primeros pasos con el equipo juvenil, firmó su debut con Hansi Flick antes de jugar con el Barça Atlètic.

Lo mismo había ocurrido anteriormente con el destacado extremo Lamine Yamal.

Flick le concedió a Hamza la recompensa que le había preparado, después de decir antes del partido ante el Rayo Vallecano: "Pensamos en dar minutos a los jugadores que lo merecen. Él lo merece. Veo cómo evoluciona día a día. Tiene el estilo y la mentalidad adecuados. Merece jugar y jugará. Debemos darle minutos y una oportunidad para mostrar la calidad que posee en un partido de liga".



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