Tras su debut: Bernardo revela cómo servirá al proyecto del Real Madrid

Bernardo Silva expresó su alegría por disputar su primer partido con el Real Madrid, subrayando que su aparición con la camiseta del equipo representa un primer paso en una nueva etapa, aunque todavía necesita mejorar numerosos aspectos durante la pretemporada.

Silva declaró tras la victoria amistosa por 2-1 ante el Ferencváros húngaro, la noche del sábado: "Estoy muy feliz y muy satisfecho por haber disputado mi primer partido. Todavía es solo la primera semana y aún me quedan muchas cosas por mejorar".

Sobre lo que más le preocupa ahora, señaló: "Lo más importante es adquirir el ritmo necesario para empezar bien la temporada, y en eso estamos trabajando".

El centrocampista portugués explicó al canal oficial del Real Madrid que intenta aportar lo que el equipo necesita en las diferentes posiciones del campo, y añadió: "Intento darle al equipo lo que necesita en este momento. A veces participo más en la construcción del juego, y a veces avanzo hacia adelante, o me centro en la presión o en estar presente en el último tercio. Intento ayudar al equipo en varios aspectos diferentes, y estaré ahí para ayudar de cualquier forma posible".

Silva se refirió a su regreso de las vacaciones, destacando la importancia de compenetrarse con sus nuevos compañeros y conocer el estilo de cada uno, y dijo: "El regreso de las vacaciones fue difícil, pero estoy muy contento de haber empezado a participar. Intento conocer a mis compañeros, porque es importante saber sus características y entender lo que les gusta durante los partidos y en los entrenamientos".

Concluyó sus declaraciones subrayando su disposición a dar lo máximo de sí antes del inicio de la temporada, al afirmar: "Me prepararé de la mejor manera posible para empezar bien la temporada".

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