Tras siete años, Al-Ittihad pierde a uno de sus líderes sin recibir compensación

El club saudí Al-Ittihad perdió a uno de sus líderes sin recibir compensación tras su salida gratuita en el mercado de fichajes de verano.

Según un tuit del diario saudí «Al-Riyadiah», el jugador Abdulaziz Al-Bishi dejó el Al-Ittihad gratis este verano.

Según el medio, el extremo ya firmó su contrato con Al-Ittifaq tras quedar libre.

Llegó al club en enero de 2019 procedente del Al-Faisaly, fue cedido al Damak en la temporada 2023-2024 y, tras regresar, se convirtió en uno de sus líderes.

En total, el jugador de 32 años disputó 162 partidos con el Al-Ittihad, marcó 11 goles y dio 16 asistencias, y ayudó al equipo a ganar dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa.

La temporada pasada perdió protagonismo: jugó 24 partidos, casi siempre como suplente, y marcó solo un gol.

Será su sexto club en la máxima categoría tras Al-Shabab, Al-Taawoun, Al-Faisaly, Al-Ittihad y Damac.