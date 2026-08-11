En un nuevo giro dentro del club Al-Hilal, parece que el caso del extremo brasileño Malcom Filipe se encamina hacia su final, pese a que el propio jugador había asegurado con anterioridad su continuidad y la ausencia de cualquier intención de marcharse.

Fuentes exclusivas, recogidas por el periódico saudí "Al-Madan Al-Riyadi", revelaron que el técnico italiano Simone Inzaghi comunicó a la directiva del Zaeem su rechazo a la continuidad de Malcom durante la próxima temporada, y solicitó su traspaso antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

La postura de Inzaghi contradijo de forma directa las últimas declaraciones de Malcom, en las que negó todo lo que se había rumoreado sobre la cercanía de su salida, reafirmando su compromiso con su contrato y su deseo de continuar su trayectoria con el Al-Hilal.

Las fuentes aclararon que el técnico italiano desea fichar a un nuevo extremo con características técnicas diferentes, y que en las próximas horas se resolverá este asunto, dentro del plan de la directiva de reforzar las filas del equipo con más de una operación durante el mercado en curso.

La directiva del Al-Hilal aspira a reforzar las filas del equipo con más de una operación durante la actual ventana de fichajes de verano, en base al deseo del club de reforzarse durante el próximo periodo.

Informaciones periodísticas habían señalado durante los últimos días la existencia de un acuerdo entre el Al-Hilal y el club Al-Diriyah sobre el traspaso de Malcom, en medio de especulaciones acerca del futuro del jugador con el equipo, especialmente con los cambios que atraviesa el Zaeem de cara a la nueva temporada.

Sin embargo, Malcom optó por responder él mismo a una de las publicaciones que abordaba las noticias sobre su marcha a través de la plataforma "X", donde negó de forma directa la veracidad de lo que se estaba difundiendo, y escribió: "Noticias falsas. Sois unos idiotas".

La respuesta del extremo brasileño aumenta la incertidumbre en torno a su futuro, sobre todo porque los rumores sobre su traspaso al Al-Diriyah se habían intensificado durante el último periodo, antes de que el jugador saliera con un mensaje claro que niega esas versiones.