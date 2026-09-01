Tras los pasos de Messi: una estrella del Real Madrid anuncia su retirada internacional

Menos de 24 horas después de que Lionel Messi anunciara su retirada del fútbol internacional con la selección de Argentina, una de las máximas estrellas del Real Madrid anunció el fin de su trayectoria con el combinado de su país, afirmando que había llegado el momento de dejar paso a la nueva generación.

El alemán Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, reveló a través de su cuenta oficial de "Instagram" su retirada del fútbol internacional, tras una trayectoria que se extendió por más de 10 años con la camiseta de la selección de Alemania.

Rüdiger dijo en su comunicado: "Después de un tiempo de reflexión, sentí que había llegado el momento de poner fin a mi trayectoria con la selección nacional y dejar paso a la nueva generación".

Y añadió: "Cuando vestí la camiseta de la selección de Alemania por primera vez en 2014, no imaginaba ni en mis sueños que disputaría 86 partidos internacionales".

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El defensa del Real Madrid reconoció que la selección no había conquistado ningún gran título en los últimos torneos, pero recalcó que aquellos años seguirán siendo uno de los capítulos más importantes de su trayectoria, al decir: "Pese a la ausencia del gran título y a haber sufrido algunas derrotas dolorosas, este periodo seguirá siendo un capítulo excepcional que me acompañará durante toda mi vida".

Rüdiger dirigió su agradecimiento a sus compañeros de la selección, y a los cuerpos técnicos y administrativos con los que trabajó, y mencionó de manera especial a Joachim Löw, Hansi Flick y Julian Nagelsmann, junto a su entrenador en las selecciones juveniles Horst Hrubesch. También dirigió un mensaje especial a la afición, valorando su apoyo, en especial el ambiente que acompañó a la Eurocopa 2024 en suelo alemán.

Concluyó su comunicado diciendo: "Para mí, ahora comienza un nuevo capítulo, en el que me centraré por completo en mi trayectoria con el Real Madrid. Gracias por este viaje compartido".