Tras la primera derrota: Mourinho comienza su día siguiente de una forma que genera interrogantes

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, quiso presenciar el partido entre el Real Madrid Castilla y el Juventus Torremolinos, este sábado, en el estadio "Alfredo Di Stéfano", para seguir de cerca a varias jóvenes promesas, menos de 24 horas después de la derrota del primer equipo ante el Real Betis.

Según el diario español "Marca", Mourinho aprovechó el día de descanso que concedió a los jugadores del primer equipo y se dirigió al estadio "Alfredo Di Stéfano" para seguir al Castilla, después de que el encuentro arrancara a las doce del mediodía, antes del regreso del primer equipo a los entrenamientos mañana domingo a las diez y media de la mañana.

La presencia del entrenador portugués se produjo en el marco de su creciente interés por los integrantes de la academia del Real Madrid, especialmente los jugadores que tuvieron la oportunidad de aparecer con el primer equipo durante la pretemporada y que entraron en sus planes para la nueva campaña.

La última convocatoria del Real Madrid ante el Real Betis incluyó a 4 jugadores de las jóvenes promesas: Javi Navarro, Cestero, Mario Rivas y Sergio Martínez, mientras que Cestero y Rivas fueron titulares en el duelo del Castilla ante el Juventus Torremolinos.

Mario Rivas logró marcar el primer gol del Castilla, tras ejecutar un potente disparo desde fuera del área, y continuó presentándose como uno de los integrantes que pueden llamar la atención de Mourinho en el próximo periodo.

El seguimiento del director técnico del Real Madrid no se limitó a los jugadores que ya habían aparecido con el primer equipo, pues también observó a varios otros integrantes, entre ellos Nasi, el último fichaje del Castilla, además de Yáñez, Juan Martínez y Mestre.

La presencia de Mourinho en el partido refleja su empeño en seguir de cerca las promesas del club, en el marco de su intento por ampliar sus opciones técnicas y aprovechar a los integrantes jóvenes, especialmente ante la duración de la temporada y los numerosos compromisos que esperan al Real Madrid.