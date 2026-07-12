Tras la presentación oficial, Ibrahim Díaz aguarda la decisión de Mourinho

En plena efervescencia del mercado de fichajes estival, el internacional marroquí Ibrahim Díaz se ha convertido en uno de los nombres más destacados, tras entrar en la órbita del Galatasaray turco. El club turco negocia su fichaje, mientras el técnico José Mourinho, que le evaluará en la pretemporada, decidirá su futuro.

Según el diario turco «Fanatik», el club ha presentado una oferta oficial para ficharlo y reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.

Además, negocia el fichaje del centrocampista francés Lesley Oguchuko, del Burnley, y ya acordó su traspaso.

El periodista turco Yagiz Sabuncuoğlu añadió que el club se ha comunicado directamente con el jugador para conocer su disposición a fichar.

Sin embargo, el jugador prefiere, por ahora, seguir en el Real Madrid y buscar más oportunidades allí.

No obstante, Roma, Milan y Aston Villa también lo vigilan.

José Mourinho desea evaluarlo en la pretemporada antes de decidir si lo mantiene o permite su salida.

A Díaz le queda un año de contrato con el Madrid y su valor de mercado ronda los 35 millones de euros, por lo que su futuro es uno de los temas calientes del verano.