Tras la llegada de Jesús, el Barcelona cambia su plan en el fichaje de Álvarez

El Barcelona está muy cerca de cerrar el fichaje de Gabriel Jesus, delantero del Arsenal, por 10 millones de euros, en una operación rápida que ha contado con el visto bueno del entrenador Hansi Flick.

El Barcelona podrá iniciar su participación en la Liga de Campeones de Europa ante el Feyenoord con un nuevo delantero puro, ya que el equipo obtendrá la pieza que más necesitaba tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

El diario "Sport" señaló que la llegada de Jesus al Barcelona no significa cerrar la vía que el Barcelona empezó a recorrer hace varias semanas, consistente en intentar fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

El Barcelona reconoce que la postura adoptada por el Atlético de Madrid hace imposible completar la operación antes del cierre del actual periodo de fichajes, por lo que el club catalán ha decidido aplazar sus movimientos.

El objetivo es intentarlo de nuevo el próximo enero, cuando se abra el mercado de fichajes de invierno, ya que las circunstancias podrían ser distintas entonces.

Ante la firmeza del Atlético, el Barcelona ha decidido no aumentar más la presión sobre la situación durante la última etapa del mercado de fichajes.

Pero hay una diferencia entre dar marcha atrás ahora y renunciar definitivamente a la operación, pues Julián Álvarez sigue siendo un objetivo prioritario para el proyecto del Barcelona, y el club quiere mantener la puerta abierta durante los próximos meses.

El Barcelona considera que cuatro meses pueden cambiar el panorama de forma notable, y la situación deportiva del Atlético de Madrid, la relación entre Julián y la afición del equipo madrileño y, sobre todo, el deseo del propio jugador serán factores decisivos para saber si existe la posibilidad de reabrir la carpeta el próximo enero.

Parece que el mes de enero se ha convertido ya en la próxima oportunidad para saber si el muro que ha construido el Atlético de Madrid seguirá con la misma solidez impenetrable, o si el paso de los meses acabará abriendo una vía para hacer realidad el deseo del Barcelona.

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