Tras la lesión de rodilla contra el Hoffenheim: el VfB Stuttgart anuncia el diagnóstico de Angelo Stiller

El jugador de 25 años se había quedado tendido en el duelo de la Bundesliga del sábado contra el TSG Hoffenheim tras un choque en el área rival. Además, también había recibido un golpe en la rodilla de parte del defensa del TSG Ozan Kabak.

Stiller siguió jugando en un primer momento, pero unos diez minutos después señaló que tenía que ser sustituido. El técnico del VfB, Sebastian Hoeneß, lo retiró del campo en el minuto 34 y lo sustituyó por el joven Yanik Spalt.

Mientras tanto, está claro que la lesión del internacional no es grave. Stiller tuvo "suerte dentro de la desgracia" y no sufrió más que una contusión, comunicó el conjunto suabo este domingo por la noche en un comunicado oficial. No obstante, el Stuttgart no dio a conocer cuánto tiempo exacto estará de baja el jugador de 25 años.

Ya inmediatamente después del pitido final, Hoeneß había dado una ligera señal de alivio: "Solo he oído que tiene un hematoma en la rodilla, que le ha afectado". En ese momento, sin embargo, todavía no sabía "lo dramático que es".

¿Cómo terminó el partido entre Hoffenheim y Stuttgart?

Para el VfB, la visita a Hoffenheim terminó siendo igualmente decepcionante. Tras los goles de Adam Hlozek (13, 67) y Maximilian Mittelstädt (48), el Stuttgart perdió por 1-2 (0-1), por lo que el equipo de Hoeneß apenas suma tres puntos tras tres jornadas.

La TSG, en cambio, logró con ese triunfo sus primeros puntos de la temporada en curso, después de haber perdido en el arranque ante el 1. FC Köln y el Borussia Dortmund.