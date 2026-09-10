Carlos Corberán, entrenador del Valencia, habló sobre la polémica que generó Rodri, tras el partido entre el Barcelona y el conjunto ché, en el estadio de Mestalla, que terminó con victoria de los visitantes por cinco goles a cero.

Las cámaras del programa El Día Después captaron a Rodri mientras hablaba con Pau Cubarsí en el banquillo, describiendo al equipo del Valencia como débil y muy malo.

Tras el revuelo que provocaron sus declaraciones, Rodri pidió disculpas públicamente después del partido del Barcelona ante el Feyenoord en la Liga de Campeones, explicando que se trató simplemente de una "expresión de sorpresa" durante una conversación privada, y además se puso en contacto directamente con José Gayà, para disculparse ante el capitán del Valencia y ante todos los integrantes del equipo.

Corberán fue preguntado por el asunto durante la rueda de prensa previa al partido de su equipo ante el Sevilla, y anunció que aceptaba las disculpas de Rodri, pero aclaró al mismo tiempo que considera que las palabras del jugador del Barcelona fueron desafortunadas.

El diario Sport publicó las declaraciones del entrenador del Valencia, en las que dijo: "Para mí, fueron unas palabras totalmente desafortunadas, porque creo que no son palabras que nazcan del respeto hacia los compañeros de profesión".

Y añadió: "En el momento en que ocurrió el hecho, Gayà tomó la iniciativa de mantener una conversación con Rodri, y él después ofreció unas disculpas públicas que aceptamos y entendemos que son las disculpas adecuadas".

El entrenador del Valencia también hizo hincapié en el estatus de un jugador como Rodri, y en el contexto en el que se produjeron sus declaraciones, y aclaró: "Al final, aunque sea en el contexto de una conversación entre dos compañeros, sabemos lo que representamos".

Corberán recordó igualmente la relación de Rodri con el estadio de Mestalla y con la selección española. El centrocampista había recibido una calurosa ovación de la afición del Valencia, en el momento de su sustitución durante el partido, en reconocimiento a su papel como una de las grandes estrellas de España en sus logros más recientes.

El entrenador dijo: "Es un jugador muy importante, y por encima de eso se emocionó por Mestalla, y por lo que representa el logro que consiguieron con la selección española".

Y concluyó: "Aceptamos estas disculpas porque entendemos que es lo mínimo que se puede hacer ante comentarios o palabras desafortunadas".

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